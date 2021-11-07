Власти Вануату обсуждают производство конопли и каннабиса

Законопроект о производстве конопли и каннабиса в медицинских целях обсуждает парламент Вануату, 5 ноября сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на RNZ Pacific.

Закон находится на этапе обсуждения, но неназванная иностранная фирма уже начала подготовительные работы на острове Танна. Поддержку фирме оказывает совет вождей острова.

Отметим, каннабис и конопля произрастают на вулканическом острове Танна. Также они растут еще на 80 островах государства. Семена попадают в пищу местных птиц, а из их помета вырастают новые растения.

Напомним, коноплю и каннабис в медицинских целях используют против хронических болей и мышечных спазмов. Эти растения обладают противоопухолевым действием. Их также применяют при химиотерапии.