Иракского премьера атаковали три дрона

Министерство внутренних дел Ирака заявило, что покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми было совершено с помощью трех беспилотных летательных аппаратов.

Ведомство также проинформировало, что два беспилотника были уничтожены. Другие подробности не приводятся, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной «зеленой зоне» Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.