Драгоценности Романовых уйдут с молотка

Коллекция ювелирных украшений, среди которых комплект из овальной броши и серег с бриллиантами и цейлонскими сапфирами, принадлежавшая династии Романовых, выставлена на торги аукционного дома Sotheby’s в Женеве.

Ювелирный набор был тайно вывезен из России во время революции 1917 года после того, как великая княгиня Мария Павловна передала их своему другу, британскому дипломату Альберту Стопфорду.

Директор по продажам аукционного дома Оливье Вагнер заявил, что с украшениями, имеющими столь уникальное происхождение, приходится иметь дело редко.

Аукцион пройдет в Женеве 10 ноября, уточняет «Спутник».