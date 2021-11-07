Мать Саакашвили хвалит его возлюбленную

Мать экс-президента Грузии, главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили Гиули Аласания в эфире программы «БАЦМАН» главного редактора интернет-издания «ГОРДОН» Алеси Бацман заявила, что у нее нормальные отношения с возлюбленной Саакашвили, нардепом от «Слуги народа» Елизаветой Ясько.

«Знаете, нормальные отношения. Какие качества? Я думаю, что она все время работает, учится. Ну, такая, сильная, девочка, я думаю, интересная. У нее хорошее образование: она Оксфорд окончила. И вообще талантливый человек. Очень музыкальная. И песни свои тоже у нее есть. Играет, поет. Но кроме этого, она очень увлечена своей работой, которой она занимается сейчас», – сказала Аласания.