Турецкий телеканал анонсировал показ ленты о связях французского цементного гиганта с террористами

Документальный фильм «Фабрика» о связях французского цементного гиганта Lafarge с террористической организацией ДЕАШ выйдет в эфир телеканала TRT 12 ноября, пишет «Анадолу».

Генеральный директор TRT Захид Собаджи написал в своем Twitter, что фильм «Фабрика» является результатом двухлетнего журналистского расследования. По его словам, в рамках расследования были тщательно изучены полмиллиона документов.

Он отметил, что фильм «Фабрика» раскрыл грязную сеть контактов, служащую финансированию международного терроризма.

«Как цементный завод Lafarge в Сирии использовался в качестве прикрытия для французских спецслужб и финансировал ДЕАШ?» — говорится в публикации.

Первая серия фильма «Фабрика» выйдет в эфир 12 ноября в 21:00 по турецкому времени, вторая – 13 ноября в то же время. Картина будет демонстрировать на TRT Haber на турецком языке, и на TRT World на английском языке.