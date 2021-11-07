Шойгу заявил о слежке за военными кораблями США в Черном море

Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное, большой дальности, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его. Мы понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», — сказал министр.