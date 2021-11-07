Ихсаноглу: Для нас стало приятным сюрпризом то, что Ильхам и Мехрибан Алиевы прибыли в Шушу

«Мы очень счастливы тем, что приехали в Шушу».

Об этом заявил находящийся в поездке в Шуше бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдин Ихсаноглу.

Он отметил, что они приехали утром на самолете в Физулинский международный аэропорт, а оттуда на автобусе в Шушу.

Э.Ихсаноглу сказал, что сегодня в Шуше в рамках VIII Бакинского Глобального форума была проведена панель на тему «Охрана культурного наследия»: «Для нас стало приятным сюрпризом то, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приехали в Шушу. Мы совершили прогулку вместе с ними по Шуше. Мы стали свидетелями враждебного отношения к культурному наследию в течение 30 лет. Сейчас мы видим, как восстанавливается культурное наследие».

Он напомнил о том, что впервые приехал в Азербайджан еще в 1984 году, во времена СССР: «Позднее мы приезжали в Азербайджан еще несколько раз. Мы встречались, сотрудничали с покойным Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым. Я действительно очень счастлив тем, что нахожусь в Шуше» (цитата по АПА).