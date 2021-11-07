В Молдове отметили годовщину Победы Азербайджана над Арменией

Азербайджанская община в Молдове широко отметила первую годовщину Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Представители Конгресс азербайджанцев Молдовы (КАМ) возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева перед зданием посольства Азербайджана в Кишинэу. Цветы также были возложены к бюсту Мустафы Кемаля Ататюрка перед зданием посольства Турции в Молдове, пишет АЗЕРТАДЖ.

Далее праздничное мероприятие продолжилось в посольстве Азербайджана в Молдове. В нем приняли участие представители неправительственных и общественных организаций, главы национальных диаспор, а также почетные члены КАМ и азербайджанской общины.

Открывая мероприятие, председатель КАМ Эльчин Байрамов сказал. «Победа стала лучшим отмщением за ушедших и лучшей наградой для оставшихся в живых. Азербайджан заслужил её жизнями каждого шехида, погибшего во имя любви к Родине. Сегодня, спустя год после окончания войны, мы можем сказать, что эта Победа объединила нас, сделала наш народ сплоченнее, а Азербайджан сильнее».

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов отметил, что в течение 44-х дней Отечественной войны азербайджанский народ, азербайджанцы, проживающие за рубежом, продемонстрировали единство, солидарность, объединившись в единый кулак вокруг Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева. В эти славные дни благодаря храбрости, решительности, отваге и доблести азербайджанских военных Азербайджан единолично выполнил известные резолюции ООН и тем самым восстановил свою территориальную целостность.

Представитель еврейской общины Молдовы Роман Аронов подчеркнул, что Азербайджан стал родным домом для всех проживающих в стране народностей, в том числе для евреев. Он напомнил, что представители еврейского народа, в числе которых Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, отдали жизни ради суверенитета и независимости Азербайджана.

Председатель гагаузской общины Николай Терзи в своем выступлении отметил, что азербайджанский народ во главе с президентом Ильхамом Алиевым написал славную победоносную историю. Он подчеркнул, что многие народы хотели бы иметь такого лидера как президент Азербайджана.

В рамках мероприятия для гостей была подготовлена интересная концертная программа.