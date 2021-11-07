Саакашвили объяснил видео, на котором он ел во время голодовки

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объяснил видео, на котором он принимает пищу во время объявленной им голодовки в тюрьме в Рустави. Видео было опубликовано Минюстом Грузии.

На кадрах Саакашвили находится в медицинском кабинете. По его словам, в тюрьме разрешается принимать пищу только в камерах, а во врачебном кабинете разрешено принимать лекарства в «различных формах» – таблеток или жидкости.

«Никто не ходит в медицинский кабинет есть. Видеокамеры официально установлены в медицинском кабинете не для публикации, а для безопасности. Конечно, я знал, что они пишут… это делает эти видео смешными», — написал политик в Facebook.

Он отметил, что не нарушал норм голодовки, и то, что он получал на приеме у врача, «не является питанием».

«Сейчас моя ситуация ухудшается с каждым днем и, вероятно, все будет развиваться еще более быстрыми темпами. Тем не менее, моя вера, вера в победу и свободу неизменны», — резюмировал Саакашвили.