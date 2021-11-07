В Бразилии матч закончился дракой из-за картонных гробов

Матч «Интернасьонал» — «Гремио» (1:0) в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии закончился дракой.

Болельщики хозяев после финального свистка судьи достали нестандартные баннеры — картонные гробы с изображением «Гремио». Этим фанаты намекали на практически неизбежный вылет соперника во второй дивизион чемпионата страны. Эту акцию поддержали и футболисты «Интернасьонала», которые взяли у болельщиков несколько картонных гробов «Гремио» и бегали с ними по полю.

Игроки проигравшей команды остались недовольны таким «перфомансом». В результате началась массовая драка, разнимать которую пришлось полиции. После стычки двое игроков получили красные карточки.