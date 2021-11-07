В России разработан интеллектуальный боеприпас-беспилотник, сбрасывающий крылья

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина запатентовал летательный аппарат с повышенной маневренностью. Об этом говорится в патенте на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

«Изобретение относится к области авиастроения, в частности к конструированию интеллектуальных воздушных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в документе.

Как уточняется в патенте, технический результат заключается в повышении маневренности в горизонтальной плоскости и обеспечении возможности полета с огибанием поверхности. Корпус аппарата, говорится в документе, выполнен по интегральной аэродинамической схеме, в хвостовой части установлен двигатель, в носовой части — управляемое переднее вертикальное оперение, на поверхности корпуса установлены вертикальные кили, а на задней поверхности — элевоны.