В Глазго задержали более 20 экоактивистов

Полицейские задержали более 20 экоактивистов в ходе многотысячного шествия по Глазго в рамках Глобального дня действий за справедливость в отношении климата, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции Шотландии.

Масштабные протесты прошли в пятницу и субботу в Глазго, где в эти дни идет 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По оценке шотландского подразделения экодвижения Extinction Rebellion, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.

По словам помощника главного констебля Глазго Гэри Ричи, на полицейскую операцию по организации шествия «ушли месяцы планирования».

«Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие», — сказал Ричи. Он добавил, что в связи с этим инцидентом один человек был арестован после окончания марша.

Кроме того, Ричи отметил, что утром полицейские удалили с моста Короля Георга V протестующих, заблокировавших мост. «В результате 21 человек был задержан и освобожден под подписку о невыезде», — сказал он.