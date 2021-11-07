Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья

Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы в Кентерберийском соборе Эдуарда Вудстокского (Черный принц) старшего сына короля Англии Эдуарда III и одного из величайших рыцарей Средневековья, пишет The Art Newspaper.

Черный принц жил между 1330 и 1376 годами. Он возглавлял армию в ключевых сражениях Столетней войны и считался одним из лучших воинов своего времени. Увы, наследник английского престола умер не на поле боя. Причиной кончины Эдуарда Вудстокского стало инфекционного заболевание.

За день до того, как рыцаря не стало в возрасте 45 лет, он продиктовал подробные инструкции о том, как должна выглядеть его могила. Черный принц хотел быть одет в роскошные доспехи будто готов идти в очередной военный поход.

Но только спустя шесть веков группа исследователей во главе с Джессикой Баркер, преподавателем из Института искусства Курто, смогла впервые заглянула внутрь гробницы. Сделали они это с помощью эндоскопа. Экспертов поразило то, насколько точно созданы доспехи Черного принца.

«Это та самая броня, которая украшает гробницу. Она воспроизведена с максимальной точностью, вплоть до мельчайших деталей вроде заклепок», — прокомментировала Баркер.

Ученые также установили, что могила и бронзовая статуя, украшающая ее, были сделаны через десять лет после смерти Черного принца, а не вскоре после его кончины, как считалось ранее.

Более того, гробница Черного принца очень похожа на усыпальницу его отца — Эдуарда III, которая находится в Вестминстерском аббатстве (короля не стало в 1377-м, спустя год после смерти сына). Установкой мемориалов занимался сын Эдуарда Вудстокского — король Ричард II. Именно он одновременно заказал изготовление усыпальницы отца и деда, строго следуя инструкциям Черного принца.

К такому выводу эксперты пришли, изучив единственный сохранившийся документ о создании могилы, датированный 1386 годом. По нему следует, что материалы для гроба и статуи были получены почти через десять лет после смерти обоих.