В Афганистане расправились с защитницами прав женщин

В Афганистане опознали тело активистки и преподавательницы экономики, которая считалась пропавшей без вести с конца октября. 29-летняя Фрозан Сафи была застреляна, сообщает France 24.

В северном городе Мазари-Шариф вместе с Сафи были убиты еще три женщины. Все они хотели эвакуироваться из страны.

Уже задержано двое подозреваемых в убийстве, которые на допросе сознались, что женщин пригласили в дом именно они.

Известно, что убитым звонили неизвестные и предлагали «присоединиться к эвакуационному рейсу». В последний раз погибших женщин видели живыми, когда они садились в автомобиль.

«Я знала одну из этих женщин, Фрозан Сафи. Она была активисткой, очень известной в городе «, — рассказала на условиях анонимности сотрудница международной организации.

По ее словам, три недели назад ей также позвонил неизвестный, якобы предлагающий помощь добраться до безопасного места за границей.

«Он знал обо мне всю информацию, просил прислать мне документы, хотел, чтобы я заполнила анкету. Притворился чиновником моего офиса, отвечающим за предоставление информации в США для моей эвакуации», — рассказала собеседница издания.

Однако, заподозрив неладное, женщина прекратила контактировать со звонившим. По ее словам, теперь она живет в страхе и была в шоке, узнав об убийстве женщин.

«Мое психическое здоровье сейчас не очень хорошее. Я всегда боюсь, что кто-нибудь подойдет ко мне, увезет куда-нибудь и пристрелит», — призналась женщина.