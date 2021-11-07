6 шахтеров погибли в Казахстане в момент выброса метана

Выброс метана произошел на шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана, по предварительным данным, шесть горняков погибли, двое получили травмы, сообщила пресс-служба МЧС республики.
По информации МЧС, авария произошла в 09.30 (06.30 мск) в воскресенье.
«В дежурно-диспетчерскую службу департамента по ЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан…. Из восьми работников, находящихся в забое, 6 погибло, 2 травмировано (состояние уточняется)», — говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника.
Пресс-служба МЧС уточнила, что 56 горняков самостоятельно вышли на поверхность.
Производственный процесс на шахте приостановлен. В ликвидации ЧС участвуют более 20 спасателей, задействовано три единицы техники.
По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.