США предложили Ираку помощь в расследовании покушения на премьера

Соединенные Штаты осуждают атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и предложили свою помощь в расследовании этого покушения. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал», — отмечается в тексте. «Целью этого очевидного акта терроризма, который мы решительно осуждаем, было выбрано само сердце иракского государства», — добавили в Госдепартаменте.

«Мы находимся в тесном контакте с силами безопасности Ирака <…> и предложили свою помощь в их расследовании этого нападения», — сообщил Прайс.