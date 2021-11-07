Зеленскому предрекли досрочную отставку

Украинский политолог Андрей Золотарев в интервью «Украина.ру» предрек Владимиру Зеленскому досрочный уход в отставку до конца его президентского срока в случае, если ряд факторов сложится не в его пользу.

По его словам, в настоящее время наблюдаются некоторые признаки, указывающие на досрочный уход действующего президента с должности еще до новых выборов. Эксперт считает, что Зеленскому необходимо не допустить веерных отключений электроэнергии и повышения тарифов для граждан, иначе это может привести к его внезапной отставке.

Все будет идти к тому, что Зеленскому могут организовать даже досрочный уход. Есть ряд косвенных признаков серьезного шатания этой ситуации, в частности, информационные вбросы. Я уже вижу, что в это дело включились люди профессиональные, умеющие работать с информационной средой», — отметил политолог. Также он добавил, что на Украине наблюдается чудовищная «девальвация» слова, когда народ перестает верить любым обещаниям политиков.