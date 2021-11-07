Премьера Ирака хотели убить при помощи беспиолтника

Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи, он не пострадал, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в структурах безопасности, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности передает, что на премьер-министра была совершена «неудачная попытка покушения» с помощью беспилотника. Аль-Каземи не пострадал.

«Силы безопасности предприняли необходимые меры», — говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, которое приводит INA.

Издание Arab News также подтверждает, что атаку совершил беспилотник. Агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности передает, что при нападении пострадали три охранника премьера.

В районе Зеленой зоны, в которой находится посольство США и другие дипмиссии, во время нападения «произошла интенсивная перестрелка». По данным источника телеканала Al Arabiya в службах безопасности Ирака, беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.