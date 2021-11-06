Захарова об отношениях Москвы и Вашингтона: Несмотря на разногласия диалог продолжается



Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на разногласия, работа идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действительно, состоялся ряд консультаций, и 28 июля, и 30 сентября. Речь идет о межмидовских обменах, делегациях. Соответственно, есть большие разногласия, но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп , в рамках которых должен развиваться этот диалог. Поэтому работаем, работа идет», — сказала дипломат в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.