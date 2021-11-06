В Афганистане застрелили защитника прав женщин



В Афганистане застрелили 29-летнюю активистку и преподавательницу экономики Фрозан Сафи. Об этом сообщает The Guardian.

Активистка значилась пропавшей без вести с 20 октября, однако только теперь ее тело было опознано в морге города Мазари-Шариф.

Смерть Сафи стала первой известной смертью защитницы прав женщин с тех пор, как талибы пришли к власти почти три месяца назад.

«Мы узнали ее по одежде. Пули повредили ей лицо», — заявила сестра погибшей, Рита.

Женщина пояснила, что пулевые ранения были по всему телу активистки, их было слишком много, чтобы сосчитать. Кроме того, у Сафи забрали обручальное кольцо и сумку.

Как отмечает издание, тело Сафи и еще одной неизвестной женщины доставили в больницу представители «Талибана» в четверг. По словам представителя талибов Забихуллы Нурани, рядом с ними были обнаружены также тела двух мужчин.