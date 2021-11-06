Оппозиция в Грузии дала властям 24 часа на госпитализацию Саакашвили



Оппозиция дает властям Грузии 24 часа на перевод в гражданскую клинику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку 37 дней назад, заявил на акции протеста у руставской тюрьмы председатель главной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

«Мы даем властям 24 часа для того, чтобы перевести Михаила Саакашвили в городскую клинику, где будет обеспечена защита его жизни и здоровья. Если это условие не будет выполнено, то мы в 20:00 соберемся на Площади Свободы всей Грузией», — подчеркнул он.

В противном случае в Тбилиси пройдет масштабная акция протеста, утверждает политик.

Остальные требования и план действий будут объявлены уже на Площади Свободы в столице, добавил он.

Акция в Рустави проходит на фоне заявления СГБ, которое обвинило ее организаторов в попытке силой захватить власть. По данным ведомства организаторы перманентных акций в Рустави и Тбилиси собираются блокировать госучреждения и дороги, ведущие к руставской тюрьме №12. В частности, они хотят пикетировать здания парламента, администрации правительства, администрации президента, Минюста и МВД Грузии, чтобы нарушить повседневный режим их работы, отметили в ведомстве.

Михаил Саакашвили, заочно осужденный на родине за должностные преступления в бытность его президентом страны, тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.

