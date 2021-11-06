Французская полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов



Правоохранители применили слезоточивый газ и водомет для разгона демонстрантов во французском городе Ренн, сообщает газета Ouest-France.

Согласно изданию, участники манифестации выступили с требованиями предпринять меры по проблеме климатических изменений. Мероприятие проходило параллельно с климатическим саммитом в шотландском Глазго.

«Правоохранительные органы попытались разогнать… активистов… использовав слезоточивый газ и водомет после предупреждения», — говорится в сообщении на сайте газеты.