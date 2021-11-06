Эстонские военные открыли огонь по британским солдатам в Мали



Эстонские военнослужащие, несущие службу на военной базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по британским солдатам, которые при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры, никто не пострадал, сообщила в субботу газета Postimees.

«Инцидент со стрельбой произошел, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами. Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами»,- говорится в сообщении.

Глава пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм подтвердил Postimees, что инцидент имел место. «Эстонские военнослужащие верно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников не пострадали в этом инциденте»,-сказал Каротамм.