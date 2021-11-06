Кадыров разозлился на Симоньян из-за критики кавказцев



Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве. Политик в своём Telegram-канале посоветовал журналистке проверять информацию, прежде чем пиариться на той или иной теме.

«Хотел бы ещё напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьёзного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме, — написал Кадыров.

Он также рассказал, что при попытках выяснить у главредов различных СМИ, почему они часто упоминают кавказцев в негативном ключе, он не раз получал ответ, что без этого не было бы просмотров.

«Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются, или в них не указывается этническая или региональная принадлежность. Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления — давайте и тут называть национальность или хотя бы «лицо славянской национальности», «уроженец Москвы», — заключил Кадыров.

Он обратился к администрации президента РФ, Госдуме и правозащитникам с просьбой просьбой остановить давление на представителей Кавказа. Накануне Симоньян раскритиковала кавказцев, приезжающих в Москву и назвала их позорищем.