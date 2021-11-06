СМИ: На митинге в поддержку Саакашвили скончался человек

На митинге в поддержку Саакашвили скончался человек.
Ему стало плохо в время акции у Руставской тюрьмы, сообщает телеканал «Рустави 2».
Скорая помощь его забрала, но спасти мужчину не удалось. Он умер в больнице. Что стало причиной смерти, пока не известно.
Сообщается также, что на акции уже задержаны два человека за нарушение общественного порядка.
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят митинг перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик.
Собравшиеся требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, тогда как власти готовы перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу.