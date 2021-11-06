СМИ: На митинге в поддержку Саакашвили скончался человек



На митинге в поддержку Саакашвили скончался человек.

Ему стало плохо в время акции у Руставской тюрьмы, сообщает телеканал «Рустави 2».

Скорая помощь его забрала, но спасти мужчину не удалось. Он умер в больнице. Что стало причиной смерти, пока не известно.

Сообщается также, что на акции уже задержаны два человека за нарушение общественного порядка.

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят митинг перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик.

Собравшиеся требуют госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, тогда как власти готовы перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу.