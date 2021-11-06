США обратились к ЕС из-за российских войск на границе с Украиной

США обратились в Европейскую службу внешних связей и ряду государств ЕС из-за сообщений о наращивании сил РФ на границе с Украиной. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, США обратились в министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

«Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации», — пишет Süddeutsche Zeitung.

Посольство США в Берлине не стало комментировать содержание дипломатических контактов, однако его представитель заявил, что США «непоколебимы в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они якобы наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной. Они предположили, что необычные перемещения техники и военных фиксируются на западном фланге России».