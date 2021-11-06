На Украине умерли от голода мать и дочь



В одной из квартир жилого дома в украинском городе Тернополе обнаружили мертвыми мать и дочь, скончавшихся от голода, сообщило издание Zaxid.net.

По информации журналистов, жильцы дома на улице Братьев Бойчуков обратились в полицию с жалобой на неприятный запах, исходящий из квартиры, в которой проживала семья Ефремовых. Когда на место прибыли правоохранители, они взломали дверь и обнаружили в квартире тело женщины 1943 года рождения и ее 50-летней дочери. По предварительным данным, женщины были мертвы уже около двух-трех недель, на их телах не нашли следов насильственной смерти. Предположительно, они скончались от голода.

Вместе с ними в квартире нашли еще одну женщину. Как уточнили медики, она была сильно истощена и весила всего 30 кг, от слабости она не могла разговаривать.

По рассказам соседей семьи, раньше старшая дочь хозяйки квартиры, 55-летняя Любовь Ефремова, работала медсестрой в городской больнице. В начале пандемии коронавируса она уволилась из медучреждения и стала ухаживать за пожилой матерью и сестрой, у которой была инвалидность. Отмечается, что три женщины жили только на пенсию 78-летней матери и на пенсию по инвалидности одной из ее дочерей.