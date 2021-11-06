В Татарстане в связи с вакцинацией введут QR-коды на проезд в общественном транспорте

Татарстан намерен через две недели приостановить действие транспортных карт для граждан старше 60 лет и ввести для них систему QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Рустама Минниханова.

Пользоваться общественным транспортом жители старше 60 лет смогут в случае прохождения вакцинации. Исключение составят пассажиры с медотводом. Через две недели также планируется ввести систему QR-кодов для лиц старше 18 лет. Причиной введения данных мер Минниханов назвал многочисленные нарушения масочного режима.

Для обеспечения контроля президент республики поручил разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании к вакцинации.

Минниханов также сообщил, что с 9 ноября работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, не получивших первую дозу вакцины. Исключением станут лица, имеющие медотвод, а также переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев.