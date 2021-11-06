В Грузии заявили, что Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот



Представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот. Об этом сообщает ТАСС.

«С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения № 12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси», — рассказал Мгеладзе.

Он добавил, что организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений.

Представитель СГБ уточнил, что действиями политических групп руководит осужденный Саакашвили.