Избранный второй раз президентом Узбекистана Мирзиёев вступил в должность

Шавкат Мирзиёев, второй раз избранный президентом Узбекистана, в субботу вступил в должность.

«Шавкат Мирзиёев в ходе прошедших 24 октября очередных президентских выборов набрал 80,12% голосов избирателей и в соответствии с законодательством сегодня (6 ноября — прим. ТАСС) вступает в должность главы Узбекистана», — процитировал представитель пресс-службы председателя ЦИК Зайниддина Низамходжаева, который вручил Мирзиёеву удостоверение президента. Затем Мирзиёев, положив руку на конституцию и Коран, произнес слова присяги на верность народу Узбекистана.

После принесения присяги вступившему в должность Мирзиёеву были вручены учрежденные в октябре текущего года отличительные знаки президентской власти — нагрудный знак и штандарт. В настоящее время Мирзиёев выступает с докладом.

Церемония инаугурации проходит в большом зале заседаний в новом здании Сената, отделка которого завершилась в пятницу. В прошлый раз — 14 декабря 2016 года — подобная церемония прошла в здании Законодательной палаты (нижняя палата парламента).