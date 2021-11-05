Земан намерен оставаться на своем посту до конца истечения полномочий

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что в настоящий момент чувствует себя хорошо и намерен исполнять свои обязанности до конца срока. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Frekvence 1.

Данное интервью политика стало первым с момента его госпитализации в октябре текущего года.

Полномочия у Земана будут до конца срока — 2023 года.

«Я чувствую себя совершенно нормально. И так как я не перегружен, то лучше, чем обычно. Я не курил уже месяц», — пояснил он.

Делясь своими планами, Земан сказал, что готов назначить нового премьера. Земан также уточнил, то действующий глава кабинета Андрей Бабиш не заинтересован в том, чтобы оставаться на должности премьера. Его сменить может чешский политик Петр Фиала.

76-летний Земан подтвердил назначение Фиалы премьером и сделает все, чтобы сформировать правительство Чехии как можно быстрее.