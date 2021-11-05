Известна дата инаугурации Мирзиёева

Инаугурация избранного президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева пройдет 6 ноября в Ташкенте.

«Совместное заседание Законодательной палаты и Сената [нижней и верхней палат] Олий Мажлиса [парламента] Республики Узбекистан, посвященное вступлению избранного президента Республики Узбекистан в должность, состоится 6 ноября в 11:00 в городе Ташкент», — говорится в сообщении узбекского парламента.

Инаугурация пройдет в большом зале заседаний нового здания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Президентские выборы в Узбекистане прошли 24 октября 2021 года.

Шавкат Мирзиёев заручился поддержкой 80,12 процента избирателей.