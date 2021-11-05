Россия опубликовала отчёт по случаю годовщины подписания заявления лидеров Азербайджана, Армении и России

Российские миротворцы выступают гарантом достигнутого режима перемирия в Карабахе, благодаря их усилиям уже около 53 тысячи беженцев вернулись в свои дома. Об этом говорится в материалах МИД РФ по случаю годовщины подписания заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года о прекращении боевых действий.

«И в Баку, и в Ереване солидарны в том, что российский миротворческий контингент (РМК) за истекший год прочно обеспечивал режим прекращения огня, показал себя как надежный гарант стабильности и безопасности в регионе», — говорится в документе. «В регионе постепенно налаживается мирная жизнь. Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что в свои дома вернулись уже порядка 53 тыс. человек. Российские миротворцы взяли на себя оказание медицинской помощи населению, помогают доставлять и распределять гуманитарную помощь, содействуют восстановлению инфраструктуры жизнеобеспечения, в частности, систем водоснабжения и связи, помогают обезопасить сбор урожая», — добавили в МИД РФ.

Кроме того, РМК активно содействовал обмену удерживаемыми лицами, сохранению культурных, исторических и религиозных памятников, сопровождал паломников к местам религиозного культа. В МИД РФ отметили, что при участии российских миротворцев со 2 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 человека, с ноября 2020 г. проверено на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) 1 937 зданий, очищено от ВОП 2 311,5 га территории, 683 км дорог, обнаружено 26 064 ВОП. С 13 ноября 2020 г. сторонам передано 1 887 тел погибших: 1563 — армянам, 324 — азербайджанцам.

МЧС России доставило в регион с декабря по июнь 1 581 тонну гуманитарных грузов (электростанции, инженерная и пожарная техника, предметы первой необходимости) и 800 тонн строительных материалов. Оказано содействие подготовке 68 специалистов-пиротехников МЧС Азербайджана, которые в настоящее время могут самостоятельно осуществлять разминирование.