Посол Рашад Мамедов: Наша Победа – Победа Турции

«В 44-дневной войне в Азербайджане мы каждый день чувствовали поддержку Турции во главе с господином Реджепом Тайипом Эрдоганом».

Об этом заявил посол Азербайджанской Республики в Турции Рашад Мамедов на мероприятии в Анкаре по случаю празднования победы Азербайджана 8 ноября.

Посол сказал, что считает эту Победу также победой Турции. Его слова приводит АПА

В мероприятии приняли участие министр обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюль, представители парламентов Турции и Азербайджана, политики, представители СМИ.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на мероприятии, заявил, что в течение 30 лет наряду с оккупацией азербайджанских земель были убиты невинные люди: “Ни одна международная организация не сказала остановитесь, не вмешалась, и в результате азербайджанские граждане, сказав «достаточно», еще раз показали миру силу тюрков”.

Х.Акар затем добавил, что лидеры Азербайджана и Турции проявили волю к возвращению азербайджанцев в родные очаги после мирного соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года. Поэтому принимаются все меры для того, чтобы в Карабахе больше не было войны: «Мы предпринимаем все меры, работая днем и ночью. Там продолжаются учения наших Вооруженных сил».