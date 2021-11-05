Пашинян: Азербайджан должен получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по территории Армении

Армения привержена разблокировке транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

«Хочу еще раз подтвердить, что Армения заинтересована в открытии и разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций. Я неоднократно публично заявлял, что мы готовы пойти на конкретные решения, суть которых должна быть следующей: Армения должна получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по территории Азербайджана, Азербайджан должен получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по территории Армении, в том числе соединяющие Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой», — сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).