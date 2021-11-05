Посольство США информирует о визите зампомощника госсекретаря в Азербайджан

Посольство США распространило информацию о визите в Азербайджан заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрики Олсон.

В сообщении говорится, что посольство США в Баку радо приветствовать заместителя помощника госсекретаря США Эрику Олсон в Баку.

«Находясь в Баку, госпожа Олсон встретится с представителями правительства и гражданского общества Азербайджана, послом Литценбергером и сотрудниками посольства, а также получит возможность немного познакомиться с городом Баку», — говорится в сообщении.