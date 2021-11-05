Разблокировка коммуникаций: Оверчук затронул статус дорог

Суверенитет над дорогами после разблокировки коммуникаций будут иметь те страны, по которым они проходят. Об этом сказал вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в пятницу.

По его словам, трехсторонняя рабочая группа работает с тем мандатом, который был предоставлен ей в рамках заявления от 9-10 ноября и 11 января.

Он отметил, что находится на постоянной связи с двумя другими вице-премьерами (Армении и Азербайджана — прим.ред.). Они провели 8 встреч, 4 из которых в очном режиме. Почти каждый день они общаются по телефону, обсуждают различные варианты, чтобы найти маршруты, которые будут приемлемы для всех сторон.

«Сегодня мы имеем отличное представление о реальном состоянии дорог. Опираясь на эти данные, как нам кажется, мы сможем найти конкретные решения. Они основываются на том, что дороги будут под юрисдикцией той стороны, по территории которой они проходят», — сказал Оверчук (цитата по «Спутнику»).