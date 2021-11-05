Госкомитет провел акцию в Бонне по случаю Дня Победы

Перед штаб-квартирой ООН в Бонне (Германия) была организована информационная акция, посвященная 8 ноября — Дню Победы.

Во время акции, инициированной Государственным комитетом по работе с диаспорой и германо-азербайджанским Домом культуры в Кельне, была организована фотовыставка, которая демонстрировалась под лозунгом «Карабах — это Азербайджан!».

Была представлена информация об актах вандализма, совершенных Арменией на оккупированных землях Азербайджана.

В акции приняли участие руководители и представители диаспорских организаций.