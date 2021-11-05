Зеленский утвердил закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом он написал в своем твиттере.

Закон определяет понятие «олигарх» как человека, имеющего большое медийное или политическое влияние, и стоимость активов которого превышает миллион прожиточных минимумов. Лица, подпадающие под эти критерии, будут внесены в специальный реестр.

Олигархам будет запрещено финансировать политические партии, а также участвовать в приватизации крупных предприятий. Чиновники перед каждой встречей с олигархами должны будут сообщать об этом в Совет национальной безопасности Украины.

Срок действия закона ограничен десятью годами.

Зеленский внес закон в Верховную раду в начале июня, он был принят в конце сентября. Принятие закона происходило по ускоренной процедуре — несмотря на то, что ко второму чтению было предложено 1,3 тысячи поправок и несмотря на отсутствие заключения Венецианской комиссии на предмет соответствия документа нормам о правах человека, напоминает «Медуза».

Президент объяснял внесение законопроекта об олигархах необходимостью «ликвидации олигархической системы» в стране. Он изначально позиционировался как временный — позднее на его основе планируется разработать антитрастовые нормы, закон о лоббизме и другие правовые акты, регулирующие крупный бизнес.