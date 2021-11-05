Pfizer разработала таблетки от коронавируса

Новая таблетка от COVID-19 от Pfizer показала 89%-ную эффективность в ходе клинических испытаний, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Лекарство в виде таблетки под названием Paxlovid разработки Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89% среди пациентов с COVID-19, если они принимают таблетку в течение трех дней после постановки диагноза.

В группе больных, участвовавших в испытаниях, не было зафиксировано ни одного летального исхода за 28 дней.

Среди испытуемых, получавших плацебо, таких случаев за тот же период было 10, показало исследование. Всего группа испытуемых насчитывала более 1200 взрослых, больных COVID-19 в легкой и умеренной степени.

Pfizer планирует направить данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на использование препарата. В случае одобрения властями поставки таблеток могут начаться уже в текущем году, сказал главный научный директор компании Микаэль Долстен.

В октябре о разработке собственной экспериментальной таблетки от COVID-19 объявила американская компания Merck. По результатам промежуточного исследования препарат под названием молнупиравир снизил риск госпитализации или смерти для пациентов с легкими или умеренными случаями COVID-19 примерно на 50%. Ранее Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира для больных COVID-19.