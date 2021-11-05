Токаев поздравил азербайджанского коллегу

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравления лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

В поздравлении говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН.

Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли Вашего народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны.

Убежден, что под Вашим сильным руководством Азербайджан продолжит уверенно идти по пути устойчивого развития и прогресса, а казахско-азербайджанские отношения дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства будут и впредь углубляться на благо и в интересах наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, новых свершений в ответственной государственной деятельности, братскому Азербайджану — благополучия и процветания!