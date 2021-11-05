Экс-помощник президента Франции получил тюремный срок

Исправительный суд Парижа приговорил экс-помощника президента Франции Александра Беналля к трём годам лишения свободы по ряду обвинений, выдвинутых после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года.

Беналлю было предъявлено в общей сложности 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и незаконное использование дипломатических паспортов, уточняет RT со ссылкой на Le Parisien.

Прокуратура просила для него полтора года лишения свободы условно, штраф в размере €500, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности и на протяжении 10 лет носить оружие.