Йылдырым: Победа Азербайджана — это наша победа

В прошлом году мы были в Азербайджане. Через три дня после визита мы с гордостью услышали, что Шуша освобождена и война в Карабахе окончена. Победа Азербайджана — это наша победа.

Об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым на презентации произведения народного художника Сакита Мамедова «QARABAĞNAMƏ», посвященного 8 ноября — Дню Победы.

Йылдырым отметил, что в Турции 84 миллиона братьев и сестер обрадовались вместе с Азербайджаном: «Оккупация Арменией 20 процентов территории Азербайджана и вынужденное переселение около миллиона наших братьев и сестер всегда были кровоточащей раной».

Бинали Йылдырым заявил, что если бы ООН была влиятельной организацией, эта оккупация не продолжалась бы в течение 30 лет: «Увидев, что решения ООН не выполняются, Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил этот вопрос. Мы молились за наших азербайджанских братьев. Слова Гейдара Алиева «Одна нация — два государства» еще раз ярко проявились во время войны в Карабахе. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов» (цитата по Trend).