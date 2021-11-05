На Бакинском форуме забили тревогу: Большая часть населения мира столкнулась с голодом

Система сельского хозяйства не оптимальная, большая часть населения мира столкнулась с голодом. Об этом сказала в пятницу старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Исмахане Элуафи на панели на тему: «Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».

По ее словам, пандемия ускоряет рост голода: «С другой стороны, у нас есть шанс, так как технологии развиваются. Используя эти возможности, мы можем предотвратить проблему. Также следует изменить образ жизни. Диверсификация продовольственной системы покажет нам путь решения и, самое главное, поможет предотвратить голод и продовольственный дефицит. Мы можем решить эти проблемы», — цитирует ее Тренд.