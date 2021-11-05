Перед зданием посольства в Берлине нашли тело российского дипломата

Российский дипломат, согласно предварительным данным, был найден мертвым у посольства России в немецкой столице. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на сведения полиции Берлина.

По неподтвержденной информации СМИ, дипломат выпал из окна, его тело обнаружили 19 октября в 7.20 по местному времени на дорожке перед зданием на улице Беренштрасе.

Попытки экстренных служб оказать ему медицинскую помощь не увенчались успехом.

Предположительно, погибшему было 35 лет. Следственные действия в связи со смертью дипломата продолжаются. В соответствии с официальным списком дипломатов, 35-летний дипломат был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.