В Нидерландах отменено судебное решение по делу экс-акционеров ЮКОСа



Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, сообщает ТАСС. Дело о выплате компенсаций экс-акционерам возвращено в апелляционный суд Амстердама.

Ранее в этом году вынесение решения по делу ЮКОСа переносилось на 24 сентября, затем на 5 ноября.

В мае 2005 года бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главу МЕНАТЕПа Платона Лебедева приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов. Позднее наказание смягчили до восьми лет. В декабре 2010 года по «второму делу ЮКОСа» их осудили на 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского.

Апелляционный суд Гааги подтвердил в феврале 2020 года, что Россия должна выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство. Тогда же было объявлено, что РФ оспорит это решение в Верховном суде Нидерландов.