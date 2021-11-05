Эффективность вакцин от коронавируса снизилась

Ученые Института общественного здравоохранения, Медицинского центра по делам ветеранов и Научного центра здравоохранения Техасского университета выяснили, что защита против коронавируса, обеспечиваемая любыми типами вакцин, снизилась с 87,9 процента в феврале до 48,1 процента к октябрю 2021 года. Об этом сообщает Science.

Исследователи проанализировали эффективность вакцинации среди среди 780 225 ветеранов США. Снижение иммунной защиты было оценено за период с 1 февраля 2021 года по 1 октября 2021 года, что соответствуют появлению и распространению дельта-варианта SARS-CoV-2 в США. Этот вариант способствует увеличению числа прорывных инфекций, когда симптомы COVID-19 (как правило, легкие) проявляются у людей, прошедших вакцинацию недавно.

Снижение оказалось наибольшим для вакцины Janssen (Johnson & Johnson): защита от инфекции снизилась с 86,4 процента в марте до 13,1 процента в сентябре. Снижение показателей для PfizerBioNTech составило с 86,9 до 43,3 процента, а для Moderna — от 89,2 до 58 процентов. Тем не менее вакцины любого типа обеспечивают значительную защиту инфицированных от смерти.

Риск смерти от инфекции COVID был самым высоким у непривитых ветеранов, независимо от возраста и сопутствующих заболеваний. Для людей моложе 65 лет эффективность вакцин в предотвращении смерти составила 81,7 процента. Для людей 65 лет и старше этот показатель был чуть ниже и равен 71,6 процента.