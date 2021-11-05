Проармянский американский сенатор подготовил антиазербайджанскую и антитурецкую поправки

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) подготовил две поправки к законопроекту об оборонном бюджете страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022-й финансовый год (начался 1 октября), передает «Анадолу».

Одна из поправок, подготовленных сенатором, известным близостью к армянскому и греческому лобби США, предполагают отслеживание программы разработки боевых дронов в Турции, а другая – отказ от моратория на применение законодательного ограничения, запрещающего оказание помощи Азербайджану.

Администрация Джо Байдена ранее продлила приостановку действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», в результате чего была разрешена прямая помощь США Азербайджану.

Согласно предложению Менендеса, помощь Азербайджану должна быть прекращена вплоть до «устранению блокады Армении и Нагорного Карабаха и шагов Баку по отказу от применения военной силы». Сенатор призвал «уважать положения 907-й поправки».

Поправка по Турции обязывает Госдеп и Пентагон, подготовить доклад об использовании американских технологий и деталей в ударных БПЛА, разработанных в Турции после 2018 года.

«Турецкие беспилотники сыграли решающую роль в войне 2020 года между Арменией и Азербайджаном. С того периода Польша, Марокко и Украина приобрели БПЛА Bayraktar TB2. Ряд стран, в том числе Ангола, Эфиопия, Нигер, Нигерия и Руанда проявляют интерес к турецким дронам», — говорится в поправке.

По версии Менендеса, продажи ударных БПЛА турецкого производства, являются «фактором угрозы и дестабилизации, наносят удар по миру и правам человека». В данной связи «любые технологии производства США должны быть исключены из цикла производства турецких дронов».