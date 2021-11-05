В Украине решили наращивать число дронов Bayraktar

Киев намерен наращивать число ударных беспилотников Bayraktar, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.

«Вернемся к теме Bayraktar. Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом (мы) не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно — это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдатов. Они (армия противника — ред.) нарушили минские договоренности», — сказал Шаптала в эфире «1+1».