Обнаруженные в Италии комары способны переносить опасные заболевания

Ученые из Милана обнаружили на северо-востоке Италии новый вид комаров, способный переносить опасные заболевания. Об этом свидетельствуют исследование, результаты которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Parasites&Vectors.

«Aedes koreicus — это вид комаров, характеризующийся выраженным антропофильным поведением и потенциальный переносчик нематод и вирусов. Вид распространен в Восточной Азии, но недавно сообщалось о его присутствии во многих регионах Европы. В Италии эти комары были обнаружены на северо-востоке с 2011 года и теперь распространяются на юго-запад страны», — говорится в исследовании.

В рамках исследования ученые собрали около 6 тысяч личинок комаров в районе Бергамо (регион Ломбардия). Порядка 50 вылупившиеся взрослых особей в последствии были отнесены к aedes koreicus. Отмечается, что в последние десятилетия распространение чужеродных видов комаров как потенциальных переносчиков патогенов, имеющих важное значение для общественного здравоохранения, вызвало серьезную озабоченность в Европе.

«Ареал aedes koreicus действительно расширяется под влиянием глобального потепления и увеличения объемов международной торговли и путешествий по Европе. Несколько лабораторных экспериментов показывают, что Ae. koreicus является потенциальным переносчиком патогенов, таких как нематоды Dirofilaria immitis и Brugia malayi а также вирусов, вызывающие [лихорадку] чикунгунью и японский энцефалит», — предупреждают ученые.